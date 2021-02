A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertam para o agravamento das condições meteorológicas a partir de sábado, com previsão de vento e agitação marítima para a costa oeste de Portugal continental, entre a madrugada de sábado (dia 6) e as 18 horas de quarta-feira (dia 10).

De acordo com a Autoridade Marítima, a ondulação terá "uma altura significativa que poderá atingir os sete metros e uma altura máxima de 12 metros".

O vento poderá registar uma intensidade média superior a 70km/h e rajadas superiores a 110km/h, provenientes do quadrante Noroeste.

Para esta madrugada e todo o dia de sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem também um alerta amarelo para vento e agitação marítima em toda a região costeira.

A chuva ou a neve estarão presentes em todo o território continental, com exceção do sotavento algarvio. As temperaturas máximas previstas são de 15º no Algarve e 14º em Lisboa e Setúbal. Bragança e Viseu terão mímimas de 1º, Guarda e Vila Real têm míminas de 2º.

O alerta estende-se à orla costeira Madeira, onde a capitania do porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte, insistindo que as embarcações fiquem nos portos de abrigo.

Para domingo, o IPMA retira os alertas amarelos, apesar de a chuva se manter em todo o território continental. Haverá uma ligeira descida das temperaturas mínimas. Bragança, Vila Real, Guarda e Viseu poderão ter temperaturas negativas. A chuva irá continuar durante a semana.

Assim, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha "recomendam a toda a comunidade marítima que adote um estado de vigilância permanente no mar e nas zonas costeiras e redobrem os cuidados tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar, devendo também reforçar a amarração das embarcações atracadas e fundeadas".

À população em geral, as autoridades recordam que "se encontra em vigor um dever geral de recolhimento domiciliário, pelo que as pessoas devem permanecer em casa, em segurança, não se expondo desnecessariamente ao risco".