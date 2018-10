O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, afastou a possibilidade de Portugal poder passar por um novo cenário de seca, este ano, sublinhando que o país está a atravessar um período “tranquilo”.

Este ano, não temos nenhum risco de isso poder ocorrer [seca], estamos num ano tranquilo e estamos a iniciar agora o período que é estimado que chova mais. Não temos nenhum período critico em nenhuma área do território”, afirmou o governante, em declarações à agência Lusa nos Paços do Concelho de Portalegre, no Alto Alentejo.