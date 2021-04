O fim de semana de Páscoa vai ficar marcado pelo mau tempo, depois de uma semana com temperaturas bastante acima da média. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os próximos dias estarão marcados pelo frio e pela chuva, sendo condicionados “por uma depressão centrada a noroeste da Península Ibérica” que se deverá intensificar.

Prevê-se para sexta-feira e sábado períodos de céu muito nublado e a ocorrência de aguaceiros, em especial no interior das regiões Norte e Centro e durante a tarde, podendo ser acompanhados de trovoada”, pode ler-se numa publicação feita pelo IPMA.

As temperaturas devem registar uma descida no dia 2 e uma pequena subida da máxima no dia 3. O vento prevê-se de fraco a moderado, podendo ser forte nas terras altas a partir do final da tarde de sábado, dia 3. É esperada a formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

Para domingo, dia 4, prevê-se céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade nas regiões Centro e Sul durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada”, sublinha o Instituto.

É expetável a formação de neblina ou nevoeiro matinal, em especial na região Sul. A temperatura mínima deverá descer no interior Norte e Centro. A temperatura máxima deverá subir no litoral Centro e na região Sul, podendo variar entre os 20 e 24ºC.