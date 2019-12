As temperaturas deverão voltar a subir de forma generalizada esta sexta-feira, depois da descida dos termómetros que ocorreu esta quinta-feira.

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere uma "pequena subida" da temperatura máxima, exceto no interior norte.

Relativamente às temperaturas mínimias, a previsão é de uma descida, sobretudo no interior. Bragança deverá mesmo chegar a valores negativos, com as mínimas a poderem chegar a -1 graus Celsius.

Não há previsão de chuva para o continente, ainda que grande parte do território se mantenha nublado. Os Açores deverão ser a única região de Portugal com aguaceiros.

As cidades de Lisboa e Porto deverão atingir os 17 graus Celsius de máxima.