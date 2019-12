Todo o Continente está hoje sob avisos de mau tempo. Há mesmo avisos vermelhos para seis distritos do Norte a partir do fim da tarde por causa do vento e da agitação marítima.

Esperam-se ondas até sete metros de altura e rajadas máximas de 140 kms/hora.

Os avisos vermelhos de vento forte entram em vigor às 18 horas em Vila Real, Braga e Viana do Castelo.

Depois, às 21 horas, há aviso também vermelho para a ondulação em todo o Litoral entre Coimbra e Viana do Castelo

As previsões para este sábado incluem ainda chuva, que pode ser forte nas regiões Norte e Centro, queda de neve ao fim do dia nos pontos mais altos da Serra da Estrela, e uma pequena subida da temperatura máxima.

Segundo o IPMA, a depressão Fabien não deverá ter a mesma intensidade da depressão Elsa, que nos últimos dias provocou milhares de ocorrências e deixou pelo menos dois mortos e um desaparecido.

Num balanço feito ao início da tarde de sexta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) referiu que os distritos mais afetados pela Elsa são Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Braga e Lisboa.

Dezasseis barras fechadas e sete condicionadas

Dezasseis barras estavam hoje de manhã encerradas à navegação, sobretudo no Norte do país e no Algarve, e outras sete estavam condicionadas, de acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

As restantes 24 barras estavam abertas à navegação.

No seu sítio na internet, a AMN indicava que, no Norte, apenas a barra de Leixões estava aberta à navegação, mantendo-se encerradas as barras de Caminha, Esposende, Figueira da Foz, Vila Praia de Ancora, Póvoa do Varzim e Vila do Conde.

Ainda na região Norte, a barra de Aveiro está fechada a embarcações com comprimento fora a fora inferior a 35 metros, a do Douro condicionada a embarcações com comprimento inferior a 35 metros e a de Viana do Castelo condicionada a embarcações com comprimento inferior a 30 metros.

No Centro, mantinham-se encerradas à navegação as barras de Portinho da Ericeira e Peniche.

No Algarve estavam encerradas as barras de Albufeira, Alvor, Vila Real de Santo António, Quarteira, Tavira e Vilamoura, enquanto a barra de Faro/Olhão estava encerrada a embarcações de comprimento inferior a 10 metros.

Na Madeira todas as barras estavam abertas à navegação.

Nos Açores estavam encerradas as barras de Lages do Pico e Madalena do Pico e condicionadas as de Santa Cruz das Flores e Lajes das Flores.