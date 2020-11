Um homem de 34 anos morreu nesta segunda-feira após o ciclomotor que conduzia ter sido colhido por um veículo ligeiro na Estrada Nacional 10-8, na zona da Mitrena, em Setúbal, disseram fontes da PSP e Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o óbito do homem foi declarado no local, tendo o corpo sido encaminhado para o serviço de Medicina legal do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

O alerta, de acordo com o CDOS, foi dado às 06:55, tendo sido mobilizados bombeiros e veículos das corporações de Palmela e Sapadores de Setúbal e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), além da PSP, num total de 16 elementos, apoiados por cinco veículos.