Em 2020, Portugal deu parecer positivo a 149.157 pedidos de nacionalidade. Foi o maior número anual de atribuições de nacionalidade alguma vez registado.

Em relação a 2019, quando foram aceites 121.091 pedidos de nacionalidade, verifica-se um aumento de mais de 28 mil novos cidadãos.

No entanto, de acordo com os dados fornecidos pelo Ministério da Justiça à TVI24, esse recorde poderá ser batido este ano, uma vez que até ao final de abril tinham sido já aprovados 56.550 processos de nacionalidade.

Já quanto à origem dos imigrantes, o Brasil é o país com mais pedidos aceites, seguindo-se Israel, Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau.

De acordo com as últimas alterações à lei da nacionalidade, os netos de portugueses originários, nascidos em território português ou no estrangeiro, que declarem querer ser portugueses terão apenas de provar os laços de efetiva ligação à comunidade nacional, bastando para tal o conhecimento suficiente da língua portuguesa. Esse tem sido um dos argumentos usados por muitos do brasileiros.

Além disso, passaram a ser automaticamente detentores de nacionalidade portuguesa, à nascença, os filhos de imigrantes que residam em Portugal há pelo menos um ano, ainda que sem residência legal, ou então que tenham um dos progenitores a residir legalmente no território português.

Desde 2013 o direito de nacionalidade é também concedido aos descendentes de judeus sefarditas portugueses, "através da demonstração da tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, com base em requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal, designadamente apelidos, idioma familiar, descendência direta ou colateral". Esta alteração poderá justificar o grande número de pedidos de cidadãos oriundos de Israel.