Cidália Martins, de 56 anos, é atleta federada de trail (corta-mato) e foi atacada por dois cães de grande porte enquanto treinava, em Alenquer, no dia 12 de fevereiro.

A ocorrência gerou a abertura de um processo interno na GNR, uma vez que os animais da raça Cane Corso pertencem um militar das equipas cinotécnicas. A autoridade vai averiguar se alguma das regras internas foi infringida.

A vítima continua internada no Hospital de São José, em Lisboa, a aguardar por uma segunda cirurgia de reconstituição.

Cidália Martins foi surpreendida pelos dois animais enquanto treinava. Só foi socorrida graças a um casal, que a centenas de metros ouviu os gritos e se deslocou ao local.

Maria e Cândido Carvalho explicaram à TVI o cenário de grande violência com que se depararam.

Foi uma cena horrorosa”, explica Maria. “Encontrei-a deitada no chão e os cães a puxarem um para cada lado. Estavam a puxar os braços. Do lado esquerdo, já não tinha carne no braço. Via-se o osso”, detalha Cândido Carvalho.