Um despiste de um automóvel provocou a morte a uma pessoa na noite deste domingo, no Porto.

Ao que a TVI conseguiu apurar, do acidente resultaram ainda dois feridos graves.

O sinistro ocorreu junto ao Instituto Português de Oncologia, em Paranhos, na estrada da Circunvalação.

O alerta foi dado por volta das 20:40 e no local estiveram operacionais da PSP, dos Bombeiros Sapadores do Porto e também do INEM.

Um despiste de um automóvel provocou, na noite deste domingo, uma vítima mortal.



O acidente ocorreu nas proximidades do IPO, em Paranhos, com um veículo em que seguiriam quatro pessoas, uma das quais acabou por não resistir aos ferimentos.

O alerta foi dado pelas 20h40. No local, encontram-se a PSP e os Sapadores do Porto.