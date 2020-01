Há empresas de estacionamento em Gaia e no Porto a cobrar taxas de estacionamento ilegais aos condutores.

Alguns já devem milhares de euros em "avisos de pagamento" que, na verdade, não têm de pagar, uma vez que estas empresas não têm sequer competência legal para cobrar os montantes em causa.



A investigação da TVI reuiniu provas e testemunhos impressionantes de trabalhadores do grupo Empark que confirmam sessõs intermináveis de verdadeira pressão psicológica, com ameaças de despedimento e cortes no vencimento. Muitos já estão a ceder à pressão.