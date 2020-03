O agente da PSP Carlos Canha, suspeito de agredir Cláudia Simões, na noite de 19 de janeiro, na sequência de um desentendimento com um motorista da Vimeca, na Amadora, foi constituído arguido, confirmou a TVI, junto da Procuradoria Geral da República (PGR).

De acordo com a PGR, "o inquérito encontra-se em investigação, tem dois arguidos constituídos e encontra-se sujeito a segredo de justiça".

Cláudia Simões foi detida numa paragem de autocarro na Amadora a 19 de janeiro, depois de um desentendimento com o motorista de um autocarro. A mulher foi acusada de agredir o agente, mas diz-se vítima de agressões da polícia quando se encontrava algemada. A arguida contou que temeu pela vida, garantindo que vai lutar com todas as suas forças contra a violência e o racismo.

É esperado que a equipa de advogados apresente um requerimento que determine uma diligência junto dos serviços informáticos da Polícia Judiciária, para ver se é possível extrair alguma informação.

A embaixada de Angola também poderá interceder junto do Governo português.

Recorde-se que o Ministério da Administração Interna abriu um inquérito à atuação da polícia durante a detenção.