Cláudio Ramos vai ser o apresentador do BB2020, que estreia em março na TVI.

Não podia estar mais entusiasmado com a ideia de participar ativamente na mudança da TVI. O desafio do Nuno Santos é extraordinário. Mudar faz parte do crescimento de qualquer profissional que ambiciona fazer mais, melhor e surpreender o público com criatividade, entrega e absoluta dedicação. Sei que o Big Brother, 'reality show' que adoro e que não deixa ninguém indiferente, é o princípio da viagem. Venho para somar” , afirmou Cláudio Ramos, citado no comunicado divulgado pela TVI .

Para Nuno Santos, diretor de programas da TVI, “a chegada do Cláudio é um grande momento e insere-se na estratégia integrada para 2020".

É uma peça muito relevante do nosso tabuleiro. No Big Brother, e depois no futuro em vários géneros e formatos, temos do nosso lado um profissional criativo e versátil. E uma pessoa muito determinada e persistente. O Cláudio é também um ativo decisivo na diversidade da nossa oferta digital e terá expressão em todos os meios do grupo. Ele sempre teve uma visão global da indústria dos media. A mudança faz-se com pessoas sem medo do risco, com espírito aberto e vontade de crescer, fazer melhor e fazer diferente.”