O ministro da Administração Interna disse, esta quarta-feira, que o Governo vai prolongar o estado de alerta face às atuais indicações meteorológicas, reforçou o apelo à prevenção e destacou que o país conta com “o maior dispositivo” de sempre.

Amanhã [quinta-feira] daremos nota durante quanto tempo mais e relativamente a que distritos do país é que o estado de alerta será prolongado, mas essa certeza, face às indicações meteorológicas hoje disponíveis, pode já ser dada”, afirmou Eduardo Cabrita, que falava à margem das comemoração do Dia do Guarda Florestal, em Vila Real.