Hoje celebra-se o dia de São Martinho e, como reza a lenda, o sol veio para ficar esta quinta-feira e pelo menos até ao início da próxima semana.

As temperaturas máximas vão estar acima da média para esta altura do ano. O vento manter-se-á fraco, com maior intensidade nas terras altas e as noites mais frias.

Esta quinta-feira e até terça-feira da semana que vem pode contar com céu pouco nublado ou limpo, apesar de um “acentuado arrefecimento noturno”, explicou à TVI24 a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Ângela Lourenço.

Para os próximos dias, a meteorologista explicou ainda que “não há previsão de chuva, de Norte a Sul do país”.