A clínica EcoSado, onde trabalhava o obstetra Artur Carvalho, está a ser investigada pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

Ao que a TVI apurou, a investigação tem como âmbito detetar eventuais irregularidades na convenção estabelecida com o Estado.

“Diversas entidades estão a desenvolver processos sobre esta matéria, sendo que a ARSLVT está a acompanhar esses esforços e a desenvolver as suas próprias diligências. Assim, e respeitando a confidencialidade inerente ao processo de inquérito que decorre no seio desta instituição, a ARSLVT não vai adiantar informações sobre este assunto até que todas as diligências se encontrem concluídas”, adiantou a ARSLTV à TVI.

O inquérito deste organismo decorre de forma independente ao instaurado pelo Hospital São Bernardo, mas em paralelo.

A clínica EcoSado, onde Artur Carvalho fez as ecografias à mãe de Rodrigo e não detetou às malformações do bebé que nasceu sem rosto, não foi fiscalizada no âmbito da “monitorização e de verificação da observância dos requisitos de qualidade e de funcionamento dos serviços prestados” pela Entidade Reguladora de Saúde (ERS).

Numo nota enviada à TVI, a ERS esclarece que a clínica apenas foi fiscalizada nos anos de 2007 e de 2011, que antecederam a atribuição da competência do licenciamento à ERS.

Fonte do organismo público explica à TVI, que a ERS não tem competência para a “avaliação de prática clínica”. Ou seja, mesmo que a clínica tivesse sido fiscalizada e tivesse sido detetado que “um dos clínicos não estava habilitado para realizar ecografias, a informação seria remetida para a Ordem dos Médicos”.

“De notar que as fiscalizações promovidas pela ERS nunca pressupõem a avaliação da atividade desenvolvida pelos profissionais de saúde, sujeita à regulação e disciplina das respetivas associações públicas profissionais”, sublinha o regulador.

O regulador adianta ainda que quando acontece uma fiscalização a unidades privadas, a ERS verifica a “existência de equipamento médico e geral identificado nas respetivas Portarias de atividade” e “os resultados dos programas de garantia da qualidade e segurança”.

A ERS esclarece também que já tinha recebido reclamações de negligência médica da Clínica do EcoSado e que foram remetidas para a Ordem dos Médicos.

A EcoSado possui licença de funcionamento para as tipologias de atividade de clínicas e consultórios médicos e radiologia, “as quais foram emitidas ao abrigo do procedimento simplificado por mera comunicação prévia”.

De acordo com a lei, cabe à empresa que explora a Ecosado responsabilizar-se pelo integral cumprimento dos requisitos mínimos de funcionamento, uma vez que não é necessária vistoria prévia da entidade reguladora.

O médico Artur Carvalho, foi suspenso preventivamente na terça-feira, pelo Conselho Disciplinar do Sul da Ordem dos Médicos.

O Ministério Público abriu, por sua vez, um inquérito, no seguimento de uma queixa apresentada pela mãe.