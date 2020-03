O Zoo de Lagos acolheu a pitão albina avistada por turistas durante uma caminhada na serra algarvia, em Querença, Loulé, na quinta-feira. Inicialmente foi avançado que a cobra teria cerca de quatro metros, mas, afinal, mede uns honrosos 2,6 metros e pesa 75 kg. Depois de ter pernoitado nas instalações do ICNF em Olhão, foi transferida nesta sexta-feira para o Zoo de Lagos, onde se encontra de quarentena. Originária do Sudeste Asiático, esta espécie pode atingir 8 metros de comprimento e viver cerca de 25 anos. À semelhança de outras pitãos, não é venenosa, matando as suas presas por constrição