A Polícia Judiciária (PJ) deteve um empresário português no porto de Leixões, em Matosinhos, distrito do Porto, e apreendeu 138 quilogramas de cocaína, os quais chegaram até Portugal dissimulados em carga da empresa importadora do suspeito, foi anunciado esta quarta-feira.

“O estupefaciente vinha oculto em duas estruturas metálicas, juntamente com toneladas de sucata variada, que serviu exclusivamente para dissimular os verdadeiros intentos da importação. Na operação policial, além de ter sido possível registar o flagrante delito do proprietário da empresa importadora, foram apreendidos 138 quilos de cocaína”, refere a PJ, em comunicado.

Os investigadores apreenderam também “outros relevantes elementos de prova, que serão fundamentais para o prosseguimento das diligências de investigação e eventual conhecimento da rede internacional de tráfico de estupefacientes que, com este método, vinha introduzindo cocaína na Europa”.

O detido, de 39 anos, empresário, indiciado do crime de tráfico agravado de estupefacientes (tráfico internacional), vai ser presente a um juiz de instrução criminal para aplicação de medidas de coação.

A operação, que esteve a cargo da Diretoria do Norte da PJ, contou “com a decisiva colaboração da Diretoria de Faro [da PJ] e da Autoridade Tributária e Aduaneira do porto de Leixões”, refere ainda a nota da PJ.