O número de coimas para quem infringiu a proibição de circulação entre concelhos aumentou no último fim de semana.

Foram multadas 119 pessoas que saíram do concelho sem justificação no sábado e domingo. No fim de semana anterior tinham sido 99.

A PSP registou uma diminuição de infrações nas restantes medidas de contenção do estado de emergência.

À TSF, o porta-voz da polícia, Nuno Carocha, revelou que, no último fim de semana, foram levantadas 642 multas: 349 por incumprimento do dever geral de recolhimento, 119 por circulação entre concelhos, 36 por falta de uso de máscara e 88 por consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

As restrições à circulação entre concelhos mantêm-se pelo menos até 5 de abril.