Um homem, de 35 anos, viu o seu carro ser roubado após o ter deixado ligado e se ter afastado com o propósito de ir beber um café. O caso aconteceu em Coimbra.

Segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), a denúncia chegou por volta das 00:55 desta quinta-feira e dava conta de um furto de uma viatura particular.

Hoje, pelas 00H55, recebemos a denúncia por parte do queixoso, um homem de 35 anos, de que na zona da Rua do Padrão, desconhecidos lhe furtaram a sua viatura particular, que o mesmo tinha deixado na via pública a trabalhar, afastando-se da mesma com o propósito de ir beber um café", lê-se na nota.

No interior do carro estava o título de registo de propriedade, as chaves da residência da vítima e ainda as do local de trabalho.

Umas horas mais tarde, por volta das 03:50 desta madrugada, a viatura foi encontrada abandonada na zona dos Campos do Bolão. Quantos aos suspeitos, encontram-se a monte.

Na mala estavam quatro botijas de gás que, de acordo com a PSP, foram furtadas de um posto de abastecimento de combustíveis ali perto.