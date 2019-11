Um homem de 72 anos que estava desaparecido desde quarta-feira à noite no concelho de Penela, distrito de Coimbra, foi encontrado vivo esta quinta-feira, disse à agência Lusa fonte do Comando da GNR de Coimbra.

A mesma fonte adiantou que o homem deslocou-se para Grocinas, na freguesia de Cumieira, para apanhar cogumelos, e ficou com a viatura atolada numa linha de água.

"Ainda conseguiu contactar a mulher por telemóvel, mas ficou sem bateria", disse a fonte do gabinete de relações públicas do Comando de Coimbra da GNR, salientando que a esposa deu alerta hoje de madrugada, às 00:30.

As buscas iniciaram-se de manhã, envolvendo militares da GNR, bombeiros de Penela, populares e um helicóptero da Proteção Civil, que conseguiu localizar a viatura e facilitar a operação no terreno.

Segundo a fonte, "a partir daí foi mais fácil pelas pegadas" ir no encalço do septuagenário, que foi encontrado às 14:15, "debilitado e com fome", a norte da aldeia de Grocinas, tendo sido transportado para o Hospital Geral, em Covões, para análise do estado de saúde.