A Proteção Civil registou 150 ocorrências devido ao mau tempo, com Leiria, Coimbra, Porto e Lisboa a serem os distritos mais afetados, informou o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Pedro Araújo, comandante da ANEPC, explicou que as ocorrências estão relacionadas com quedas de árvores (63), limpeza de vias (45) e inundações (23).

Os distritos mais afetados são Leiria (37), Coimbra (31), Porto (23) e Lisboa (12.

Nos três primeiros, as ocorrências decorrem do aviso amarelo emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, explicou.

Entre as 00:00 de sexta-feira e as 08:00 de sábado, a Proteção Civil registou 555 ocorrências.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.