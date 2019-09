As autoridades retomaram hoje as buscas para encontrar um homem de 85 anos que está desaparecido desde domingo no concelho de Pinhel, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Segundo a fonte, as buscas foram suspensas durante a noite e "retomadas às 06:43" pela GNR e pelos bombeiros.

O alerta para o desaparecimento foi dado no domingo, pelas 18:30.

O homem reside em João Durão, localidade da freguesia de Freixedas, no concelho de Pinhel, distrito da Guarda, adiantou fonte dos Bombeiros Voluntários de Pinhel, que desconhece quando o desaparecido deixou de ser visto.

Nas buscas estão envolvidos 14 operacionais dos bombeiros e militares da GNR, apoiados por quatro viaturas e por um cão pisteiro, indicou a fonte do CDOS da Guarda.