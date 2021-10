Um autocarro despistou-se e embateu contra uma árvore ao desviar-se de um carro de circulava em contramão, nesta terça-feira, na estrada entre Colares e o Cabo da Roca, em Sintra.

Apesar do estado em que ficou o veículo de passageiros, não há qualquer ferido a registar.

Várias utentes seguiam no autocarro no momento do despiste.

O acidente ocorreu por volta das 13:50.