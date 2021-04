O Colégio Cosme e Damião, em Rio de Mouro, Sintra tem um surto de covid-19 ativo. O foco de infeção foi confirmado à TVI24 pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), que acrescentou que o primeiro caso foi detetado numa funcionária entre os dias 24 de março e 31 de março.

Por determinação da autoridade de saúde, o colégio acabou por ser fechado.

Até ao momento foram testadas mais de 500 pessoas – entre funcionários, crianças e seus coabitantes – tendo sido identificados 49 casos positivos", informa a ARSLVT, acrescentando que falta conhecer o resultado de 135 testes.

A ARSLVT afirma que está a acompanhar a situação, tendo determinado as medidas de saúde pública adequadas à situação de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde.

Entre essas medidas estão a desinfeção do edifício, a testagem, o confinamento dos casos positivos e o isolamento profilático dos contactos de risco.

A meio de março os alunos do 1.º ciclo regressaram às aulas presenciais, depois de quase um mês de confinamento. Para esta segunda-feira está marcado o início das aulas presenciais de alunos dos 2.º e 3.º ciclos.