Um acidente entre uma viatura ligeira de passageiros e um pesado de mercadorias na estrada nacional 254, em Évora, causou dois feridos e obrigou ao corte da circulação, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Recebemos o alerta às 19:39 para uma colisão rodoviária entre um pesado de mercadorias, que transportava cereais, e um ligeiro de passageiros, que causou dois feridos, um grave e um ligeiro”, afirmou à Lusa fonte do CDOS de Évora, acrescentando que às 21:30 as vítimas ainda estavam no local do acidente.