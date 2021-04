Sete pessoas, entre as quais um bebé de seis meses, ficaram esta quarta-feira feridas na sequência de uma colisão que envolveu um autocarro da Carris e três viaturas ligeiras em Campolide, no concelho de Lisboa.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa adiantou à TVI que os meios foram acionados para a Rua do Arco do Carvalhão às 15:40 para um "acidente que envolve um autocarro da Carris, três ligeiros e algumas pessoas que circulavam na via".

Segundo apurou a TVI, do acidente resultaram sete feridos, quatro deles com gravidade, que foram transportados para o hospital.

Uma mulher de 28 anos e um bebé de seis de meses foram conduzidos para o Hospital de Santa Maria e dois homens de 32 e 54 anos foram transportados para Hospital de São Francisco Xavier.

Cerca das 16:50 estavam no local seis viaturas dos bombeiros sapadores e 20 operacionais, apoiados por meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Polícia de Segurança Pública (PSP).