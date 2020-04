Um comboio Alfa Pendular colidiu com um camião na zona de Santarém, esta quarta-feira. O acidente fez um morto.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, que recebeu o alerta às 18:56, o acidente ocorreu na passagem de nível do Peso, com cancelas automáticas, perto da freguesia de Vale de Santarém.

O acidente fez dois feridos, duas pessoas que seguiam no comboio, e um morto, o condutor do pesado de mercadorias.

Fonte da CP indicou que no comboio, que circulava no sentido Porto-Lisboa, seguiam 12 passageiros.

Foram mobilizados para o local os Bombeiros de Santarém com cinco veículos e a Polícia de Segurança Pública.

A Linha do Norte foi cortada nos dois sentidos, disse fonte da Proteção Civil.

A fonte da CP, que recolheu informação junto da Infraestruturas de Portugal, adiantou que o mecanismo automático da passagem de nível estava a funcionar.

A empresa, acrescentou, está a tentar assegurar meios rodoviários alternativos para fazer o transporte dos passageiros até Lisboa.