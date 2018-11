A Polícia Judiciária Militar deteve, nesta quarta-feira, um militar do Regimento dos Comandos do quartel da Carregueira, em Sintra, por suspeita de ter matado um colega no passado dia 21 de setembro, sabe a TVI.

A vítima, um militar de 23 anos, natural da Madeira, foi encontrado morto , na zona dos paióis, com um tiro de G3.

O jovem militar, que "estava já de descanso de fim de semana", segundo explicou na altura a porta-voz do Exército, estava sozinho e foi encontrado no chão, perto da arma.

Um colega ouviu o disparo e alertou os superiores para o incidente.

O detido, alvo de um mandado de detenção do Ministério Público de Sintra, vai agora ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, informou a PJ Militar, em comunicado enviado à TVI.