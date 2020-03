A passageira proveniente da China que na noite de domingo obrigou o Sud Express a parar no Entrocamento, por ter sintomas de coronavírus, não está infetada, sabe a TVI.

A jovem, de 21 anos, fez análises no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, onde esteve em isolamento durante a noite até ao início da tarde desta segunda-feira.

A passageira foi retirada do comboio, que saiu de Lisboa com destino a França, no Entroncamento, depois de ter alertado um revisor para os sintomas.

O comboio internacional esteve parado desde as 23:30 de domingo na estação do Entroncamento, Santarém, após a passageira ter alegado estar com sintomas de infeção pelo novo coronavírus. Só arrancou às 02:11 desta segunda-feira com destino a Paris.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarám afirmou que “a pessoa foi acompanhada pela Saúde 24”.