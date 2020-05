Uma deficiência detetada numa catenária da Linha do Sul obrigou esta segunda-feira à suspensão da circulação ferroviária na zona de São Marcos da Serra, no interior do Algarve, informou esta segunda-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado, a IP adianta que a circulação está suspensa desde as 09:00 entre as estações de Santa Clara – Sabóia (Monchique) e de São Marcos (Silves).

A anomalia, detetada ao quilómetro 269,7 da Linha do Sul, já está a ser analisada por equipas de manutenção da IP, que se encontram no local "para avaliar os danos e proceder à reparação".

A empresa irá atualizar a informação sempre que se verifiquem alterações, conclui a nota.