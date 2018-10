O secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d'Oliveira Martins, lamentou esta quarta-feira a posição dos sindicatos representativos dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) em avançar para greve, referindo que o Governo “fez muitas cedências”.

Os sindicatos representativos dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) decidiram manter a greve marcada para esta quarta-feira, após uma reunião com o Governo, em que não foi possível "chegar a acordo", segundo o coordenador da Fectrans.

Não houve acordo. É um processo que vai levar algum tempo. Houve muito pouca evolução", afirmou à agência Lusa José Manuel Oliveira, coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), no final da reunião no Ministério do Planeamento e Infraestruturas.