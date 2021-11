Jornalista com uma carreira de 45 anos dedicada ao jornalismo na área do desporto, Rui Santos é o mais influente e pertinente comentador de futebol em Portugal.

Com experiência em imprensa e televisão, Rui Santos junta-se agora à equipa do mais ambicioso projeto de informação do país, a CNN Portugal.

“Venho para ajudar a fazer história. Não podia recusar um grande projeto, com marca. A CNN Portugal é o maior projeto da televisão portuguesa dos próximos anos. Sempre disse que gostava de ser desafiado e sempre me confessei disponível para grandes desafios. Vamos a eles!” destaca Rui Santos.

Rui Santos vai ter uma intervenção transversal na televisão e no digital, com projetos que vão do comentário, às crónicas ou podcasts. Terá também intervenção noutros meios do Grupo Media Capital, designadamente na TVI.

Para Nuno Santos, Diretor Geral do canal, “trabalhamos diariamente para que a CNN Portugal seja inovadora e interventiva, com rigor e objetividade. Estamos a constituir uma equipa de profissionais que será determinante para a concretização e sucesso deste projeto. Neste sentido, a contratação de Rui Santos, comentador conhecido por ser um defensor das boas práticas no futebol, é uma mais valia para a nossa equipa. Contamos com a sua experiência para levarmos a todos o melhor da análise e comentário desportivo”.