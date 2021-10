A Polícia Judiciária (PJ) deteve um comerciante de 66 anos “fortemente indiciado” pelo crime de abuso sexual de crianças, em Vila Real, anunciou hoje aquela força policial.

Segundo disse a PJ, em comunicado, a vítima tem atualmente 15 anos.

Os factos, de acordo com a Judiciária, ocorreram no período compreendido entre os anos de 2016 e 2021 no interior de uma residência e de um estabelecimento comercial localizados em Alijó e em Vila Real.

O suspeito, que foi detido pelos elementos do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.