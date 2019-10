Henrique Sá Pessoa e José Avillez, dois chefs portugueses com duas estrelas Michelin cada, fizeram um jantar bem especial para 24 pessoas. O décimo andar do Hotel Ritz recebeu este evento, com um custo de 350 euros por pessoa.

Tudo foi preparado ao pormenor, desde o polir do serviço até à decoração do espaço, tudo para que se proporcionasse uma experiência inesquecível. O jantar aconteceu na secret room do hotel, que fica no Marquês de Pombal.

A TVI teve acesso exclusivo a todos os preparativos.

Todos os comensais tiveram direito a um guardanapo bordado à mão, onde além do nome do cliente, estavam também os nomes dos cozinheiros e toda a descrição da ementa.

Um dos pratos de destaque foi uma açorda de amêijoas com carabineiro.