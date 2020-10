A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados divulgou esta segunda-feira os relatórios finais sobre os surtos de covid-19 no Lar do Comércio de Matosinhos e no Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão e Silva, em Reguengos de Monsaraz, tendo concluído que em ambos os casos se verificaram "indícios de violação grave dos Direitos Humanos e dos Direitos de Liberdade e Garantias consagrados na Constituição", nomeadamente do Direito à Vida, do Direito à Integridade Pessoal, Direito à Liberdade e à Segurança e do Direito à Saúde. Já no caso do lar de Reguengos de Monzaraz, a Comissão assinala ainda a violação do Direito Constitucional dos Consumidores.

Em nota enviada à comunicação social, a Ordem dos Advogados refere, no caso do Lar do Comércio em Matosinhos, que este já tinha sido objeto de um relatório preliminar, a que foi dado direito do contraditório. E sublinha que, "das várias diligências", houve relato, por exemplo, da ausência de informação do estado de saúde dos idosos aos familiares, da inexistência de alguns equipamentos de proteção individual, da insuficiência ou desadequação da prestação de cuidados de saúde e pessoais, e de um funcionamento geral deficiente das instações.

A Comissão assinala ainda a alegada demora na testagem dos utentes e trabalhadores, a falha na atuação perante um caso suspeito, um plano de contingência com inconformidades e sem respeitar "as mais basilares normas da DGS" e ainda um incumprimento reiterado das inconformidades que foram verificadas nas vistorias conjuntas da Proteção Civil, do Serviço Social da Câmara Municipal de Matosinhos, Unidade Local da Saúde Pública de Matosinhos e Segurança Social de Matosinhos.

VEJA TAMBÉM:

Já no que diz respeito ao Lar de Reguengos de Monsaraz, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados considerou que a falta de condições não permitiu delimitar a transmissão do vírus, com responsabilidade para a gestão do lar, que os doentes não foram tratados de acordo com as boas práticas clínicas e que foram assim criadas condições para a rápida disseminação do novo coronavírus. A Ordem assinala ainda a desorganização e consequente prejuízo para os doentes atribuível à Autoridade de Saúde e à ARS Alentejo, acrescentando que "os responsáveis, que foram alertados pelos profissionais, não agiram atempadamente e em conformidade, mantendo os doentes em circunstâncias penosas e facilitando o crescimento do surto, antes da transferência para o pavilhão".

A Ordem refere ainda que a instituição não cumpriu as regras estabelecidas, não tendo assim condições para enfrentar com rigor o surto, e que a decisão de transferir os utentes para um pavilhão foi tardia. "Mesmo em melhores condições, a falta de gestão e coordenação continuou a impedir que os doentes, os profissionais e os voluntários estivessem em ambiente seguro, responsabilidade que pode ser atribuível, mais uma vez, à ARS Alentejo e à Autoridade de Saúde".

Recorde-se que no lar de Matosinhos morreram 24 pessoas e mais de 100 ficaram infetadas com covid-19. Já no surto do lar de Reguengos de Monsaraz, perderam a vida 16 utentes da instituição, com mais de 100 infetados.