O incêndio que deflagrou em Castro Marim, na passada segunda-feira, está a ser investigado pela Polícia Judiciária como fogo posto, numa altura em que as autoridades ainda tentam localizar o ponto de ignição.

Recorde-se que o alerta para o incêndio, que deflagrou perto da localidade de Pernadeira, na freguesia de Odeleite, concelho de Castro Marim, foi dado às 01:05.

Estiveram envolvidos na operação 613 operacionais, com 205 veículos, oito meios aéreos e 10 máquinas de rasto, tendo sido deslocadas de casa 81 pessoas.

As chamas do incêndio que deflagrou em Castro Marim chegaram a Vila Nova da Cacela, onde o café de um complexo turístico foi destruído pelo fogo. Em declarações à TVI, Salvador Lucena, diretor-geral do empreendimento, recordou os momentos de aflição que se viveram no aldeamento.

Foi um susto muito grande. (...) ao final do dia, uma frente muito grande atravessou de norte a sul todo o empreendimento e foi um susto muito grande”, recordou.

O aldeamento turístico continua a funcionar, apesar dos danos sofridos no café.

O fogo continua a mobilizar esta quarta-feira 451 operacionais, em trabalhos de consolidação, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Ainda mantemos todo o dispositivo no terreno, com 451 operacionais e 163 veículos que estão dispersos por todo o perímetro, prontos a reagir a qualquer reativação que possa surgir. Continuam as operações de consolidação, de rescaldo e essencialmente de vigilância”, afirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

O fogo deflagrou na madrugada de segunda-feira em Castro Marim e foi dado como dominado nessa manhã, mas uma reativação durante a tarde levou as chamas aos concelhos de Vila Real de Santo António e de Tavira e o incêndio só foi dominado durante a tarde na terça-feira, cerca das 16:00, com 6.700 hectares atingidos.

O quadro meteorológico vai manter-se severo, estamos em estado de alerta especial de nível vermelho para a região no dia de hoje. O vento, previsivelmente, vai manter-se moderado, podendo registar-se algumas rajadas mais fortes, a humidade também é reduzida e as temperaturas elevadas, ou seja, é um quadro ainda severo, que oferece alguma preocupação”, disse a mesma fonte.

Desde que o fogo foi dado como dominado, “não se têm registado grandes reativações nem reacendimentos”, relatou, sublinhando que “o dispositivo está no terreno para reagir”.