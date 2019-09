Em altura de campanha eleitoral, a nossa atenção para com a comunicação é maior. Todos devemos aprender a comunicar com sucesso, em qualquer contexto, e é isso que nos ensina a linguista Sandra Duarte Tavares no novo livro.

“Comunicar com sucesso” é uma obra que apresenta técnicas e ferramentas para aprendermos a comunicar com rigor e com clareza.

A autora esteve no Diário da Manhã desta sexta-feira para apresentar o livro e dar alguns exemplos do que deve, ou não, fazer-se quando estamos a comunicar e os efeitos nos nossos interlocutores, públicos ou audiências.

Sandra Duarte Tavares expôs alguns exemplos de erros comuns que podem retirar a credibilidade a quem está a discursar.

Num restaurante, devemos pedir faturas “descriminadas” ou “discriminadas”? E, quando conhecemos, devemos tratar o empregado pelo nome ou não?

A linguista explicou na entrevista o por quê de usar as emoções para comunicar melhor ser uma importante ferramenta.