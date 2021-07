Quatro milhões de portugueses estão afetados por novas medidas para combater o agravamento da pandemia de covid-19 no país.

As restrições aplicam-se aos concelhos com risco elevado e muito elevado e já estão em vigor. De destacar que a entrada e saída na Área Metropolitana de Lisboa (AML) está proibida entre as 15:00 desta sexta-feira e as 06:00 de segunda-feira, aplicando-se ainda recolher obrigatório, diariamente, entre as 23:00 e as 05:00, em 45 concelhos de Portugal continental.

Restrições nos 19 concelhos de risco muito elevado

Teletrabalho obrigatório quando as funções o permitam;

Limitação de circulação na via pública a partir das 23:00;

Restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22:30 durante a semana e até às 15:30 ao fim de semana e feriados (no interior, com um máximo de 4 pessoas por grupo; em esplanada, 6 pessoas por grupo);

Espetáculos culturais com os mesmos horários da restauração, ou seja, até às 22:30;

Casamentos e batizados com 25% da lotação;

Comércio a retalho alimentar até às 21:00 durante a semana e até às 19:00 ao fim de semana e feriados;

Comércio a retalho não alimentar e prestação de serviços até às 21:00 durante a semana e até às 15:30 ao fim de semana e feriados;

Permissão de prática de modalidades desportivas de médio risco, sem público;

Permissão de prática de atividade física ao ar livre até seis pessoas e ginásios sem aulas de grupo;

Eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela DGS;

Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação.

Integram este grupo todos os concelhos que nas últimas duas avaliações apresentaram uma incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes. São eles:

Albufeira

Almada

Amadora

Barreiro

Cascais

Constância

Lisboa

Loulé

Loures

Mafra

Mira

Moita

Odivelas

Oeiras

Olhão

Seixal

Sesimbra

Sintra

Sobral de Monte Agraço

Restrições nos 26 concelhos de risco elevado

Limitação da circulação na via pública a partir das 23:00;

Teletrabalho obrigatório quando as funções o permitam;

Restaurantes, cafés e pastelarias até às 22:30 (no interior, com um máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanada, 10 pessoas por grupo);

Comércio a retalho até às 21:00;

Espetáculos culturais encerram às 22:30

Estas medidas aplicam-se nos seguintes concelhos:

Alcochete;

Alenquer;

Arruda dos Vinhos;

Avis;

Braga;

Castelo de Vide;

Faro;

Grândola;

Lagoa;

Lagos;

Montijo;

Odemira;

Palmela;

Paredes de Coura;

Portimão;

Porto;

Rio Maior;

Santarém;

São Brás de Alportel;

Sardoal;

Setúbal;

Silves;

Sines;

Sousel;

Torres Vedras;

Vila Franca de Xira.

À exceção destes 45 concelhos em risco muito elevado ou elevado, a atual fase do plano de desconfinamento, que entrou em vigor em 10 de junho, continua a aplicar-se à maioria dos 278 municípios de Portugal Continental, agora concretamente a 233, com medidas de maior alívio das restrições para controlar a pandemia.

Medidas para os restantes concelhos

Teletrabalho recomendado nas atividades que o permitam;

Restaurantes, cafés e pastelarias (máximo de 6 pessoas no interior ou 10 pessoas em esplanadas) até à meia-noite para admissão e 1:00 para encerramento;

Comércio com horário do respetivo licenciamento;

Espetáculos culturais até à meia-noite;

Salas de espetáculos com lotação a 50%;

Fora das salas de espetáculo, com lugares marcados e com regras a definir pela DGS.

Transportes públicos com lotação de dois terços ou com a totalidade da lotação nos transportes que funcionem exclusivamente com lugares sentados;

Escalões de formação e modalidades amadoras com lugares marcados e regras de acesso definidas pela DGS;

Recintos desportivos com 33% da lotação;

Fora de recintos aplicam-se regras a definir pela DGS.

As exceções

A proibição de circulação de e para a AML volta a ser aplicada, com as exceções previstas na lei, entre as quais “motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa” e para quem apresente teste negativo à covid-19 ou certificado digital de vacinação.

Já a limitação de circulação na via pública visa reduzir ajuntamentos, pelo que "não tem nenhuma exceção" relacionada com a apresentação de teste negativo de covid-19 ou certificado digital de vacinação, ao contrário do que se aplica em relação às entradas e saídas da AML.

A informação sobre o plano do Governo de desconfinamento no âmbito da pandemia de covid-19 está disponível em https://covid19estamoson.gov.pt/.