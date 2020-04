Portugal tem, esta quarta-feira, 18.091 infetados por Covid-19, registando 599 vítimas mortais. Os números, do boletim diário da Direção-Geral da Saúde, estão compilados e podem ser acompanhados em tempo real num mapa da ESRI, empresa de mapeamento e análise de dados.

Nesta mesma plataforma podem ser consultados os casos de infeção em Portugal divididos por concelhos, permitindo concluir onde é maior a prevalência da doença e acompanhar, a cada dia, as mudanças no número de infeados por área geográfica. Esta quarta-feira, por exemplo, o concelho do Porto tem o maior número de casos em todo o país (980), seguindo-se Lisboa (962), Vila Nova de Gaia (923), Matosinhos (798) e Gondomar (738).

Além dos dados relativos aos concelhos, é possível ter acesso ainda a uma análise de dados adicionais, nomeadamente à curva epidemiológica que vai somando a evolução dos casos confirmados em Portugal, o número de pessoas que aguardam resultado para testes já feitos, quantas são as pessoas sob vigilância das autoridades de saúde ou mesmo a média do número de casos diários na última semana.

Esta mesma página permite ainda perceber a taxa de ocupação das unidades de cuidados intensivos, o número de internamentos e saber o número de óbitos por grupo etário.

Portugal, em estado de emergência até 17 de abril - e onde o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado a 2 de março - está na terceira e mais grave fase de resposta à doença (Fase de Mitigação), ativada quando há transmissão local, em ambiente fechado, e/ou transmissão comunitária.

O novo coronavírus já provocou quase 127 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em todo o mundo.

Pelo menos 428.100 doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde.