Portugal tem 17 concelhos acima do limite de 120 casos por 100 mil habitantes, que foi definido pelo Governo como um travão para o desconfnamento. Entre as autarquias presentes na lista de risco está Lisboa, que tem agora 153 casos por 100 mil habitantes, um número que os especialistas acreditam ser superior.

A capital entrou esta quinta-feira para a lista de concelhos em alerta, e arrisca voltar atrás no desconfinamento caso volte a ter avaliação negativa na próxima quinta-feira.

A par de Lisboa, Arganil, Chamusca, Funchal, Golegã, Montalegre, Nordeste, Odemira, Ponta do Sol, Ribeira Brava, Ribeira Grande, Salvaterra de Magos, Santana, Tavira, Vale de Cambra, Vila do Bispo, Vila Franca do Campo e Vila Nova de Paiva também estão acima da linha dos 120 casos por 100 mil habitantes. Destes, municípios como Odemira ou Montalegre estão já há algumas semanas em situação complicada.

Veja abaixo a lista completa.