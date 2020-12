A Direção-Geral da Saúde divulgou esta segunda-feira o número atualizado de casos por cada 100 mil habitantes por concelho, acrescentando o nível de risco de contágio com covid-19, conforme as categorias definidas pelo Governo.

Recorde-se que o Executivo definiu que os concelhos com menos de 240 casos por 100 mil habitantes têm risco "moderado", os concelhos com mais de 240 e até 480 casos por 100 mil habitantes têm risco "elevado", os concelhos com mais de 480 novos casos e até 960 casos encontram-se em risco "muito elevado" e os concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes têm risco "extremamente elevado".

Veja aqui a lista:

Concelho Casos p/100 mil Grupo Risco Abrantes 222 120-239,9 Moderado Águeda 655 480-959,9 Muito elevado Aguiar da Beira 645 480-959,9 Muito elevado Alandroal 601 480-959,9 Muito elevado Albergaria-a-Velha 692 480-959,9 Muito elevado Albufeira 212 120-239,9 Moderado Alcácer do Sal 240 240-479,9 Elevado Alcanena 578 480-959,9 Muito elevado Alcobaça 256 240-479,9 Elevado Alcochete 389 240-479,9 Elevado Alcoutim 46 20-59 Baixo Alenquer 431 240-479,9 Elevado Alfândega da Fé 879 480-959,9 Muito elevado Alijó 546 480-959,9 Muito elevado Aljezur 107 60-119,9 Aljustrel 36 20-59 Almada 553 480-959,9 Muito elevado Almeida 309 240-479,9 Elevado Almeirim 306 240-479,9 Elevado Almodôvar 104 60-119,9 Moderado Alpiarça 71 60-119,9 Moderado Alter do Chão 316 240-479,9 Muito elevado Alvaiázere 152 120-239,9 Alvito 81 60-119,9 Amadora 477 240-479,9 Elevado Amarante 951 480-959,9 Muito elevado Amares 833 480-959,9 Muito elevado Anadia 730 480-959,9 Muito elevado Angra do Heroísmo 269 240-479,9 Elevado Ansião 490 480-959,9 Muito elevado Arcos de Valdevez 564 480-959,9 Muito elevado Arganil 336 240-479,9 Elevado Armamar 1387 ≥960 Extremamente elevado Arouca 787 480-959,9 Muito elevado Arraiolos 274 240-479,9 Elevado Arronches 319 240-479,9 Elevado Arruda dos Vinhos 240 240-479,9 Elevado Aveiro 528 480-959,9 Muito elevado Avis 141 120-239,9 Moderado Azambuja 682 480-959,9 Muito elevado Baião 912 480-959,9 Muito elevado Barcelos 1422 ≥960 Extremamente elevado Barrancos 367 240-479,9 Elevado Barreiro 499 480-959,9 Muito elevado Batalha 219 240-479,9 Elevado Beja 107 60-119,9 Belmonte 1000 ≥960 Extremamente elevado Benavente 150 120-239,9 Moderado Bombarral 127 120-239,9 Moderado Borba 74 60-119,9 Boticas 760 480-959,9 Muito elevado Braga 1168 ≥960 Extremamente elevado Bragança 756 480-959,9 Muito elevado Cabeceiras de Basto 1017 ≥960 Extremamente elevado Cadaval 197 120-239,9 Moderado Caldas de Rainha 233 120-239,9 Moderado Calheta (R.A. Açores) 31 20-59,9 Calheta (R.A Madeira) 55 20-59,9 Câmara de Lobos 148 120-239,9 Moderado Caminha 529 480-959,9 Muito elevado Campo Maior 165 120-239,9 Moderado Cantanhede 494 480-959,9 Muito elevado Carrezeda de Ansiães 88 60-119,9 Carregal do Sal 302 240-479,9 Elevado Cartaxo 587 480-959,9 Muito elevado Cascais 417 240-479,9 Elevado Castanheira de Pêra 191 120-239,9 Moderado Castelo Branco 616 480-959,9 Muito elevado Castelo de Paiva 582 480-959,9 Muito elevado Castelo de Vide 343 240-479,9 Elevado Castro Daire 449 240-479,9 Elevado Castro Marim 128 120-239,9 Moderado Castro Verde 201 120-239,9 Moderado Celorico da Beira 404 240-479,9 Elevado Celorico de Basto 672 480-959,9 Muito elevado Chamusca 587 480-959,9 Muito elevado Chaves 1556 ≥960 Extremamente elevado Cinfães 658 480-959,9 Muito elevado Coimbra 446 240-479,9 Elevado Condeixa-a-nova 486 480-959,9 Muito elevado Constância 199 120-239,9 Moderado Coruche 212 120-239,9 Moderado Corvo 0 <20 Covilhã 609 480-959,9 Muito elevado Crato 895 480-959,9 Muito elevado Cuba 653 480-959,9 Muito elevado Elvas 244 240-479,9 Elevado Entroncamento 255 240-479,9 Elevado Espinho 1437 ≥960 Extremamente elevado Esposende 1273 ≥960 Extremamente elevado Estarreja 542 480-959,9 Muito elevado Estremoz 196 120-239,9 Moderado Évora 419 240-479,9 Elevado Fafe 1656 ≥960 Extremamente elevado Faro 303 240-479,9 Elevado Felgueiras 1391 ≥960 Extremamente elevado Ferreira do Alentejo 64 60-119,9 Ferreira do Zêzere 151 120-239,9 Moderado Figueira da Foz 701 480-959,9 Muito elevado Figueira de Castelo Rodrigo 448 240-479,9 Elevado Figueiró dos Vinhos 233 120-239,9 Moderado Fornos de Algodres 88 60-119,9 Freixo de Espada à Cinta 2153 ≥960 Extremamente elevado Fronteira 403 240-479,9 Elevado Funchal 81 60-119,9 Moderado Fundão 472 240-479,9 Elevado Gavião 1931 ≥960 Extremamente elevado Góis 184 120-239,9 Moderado Golegã 468 240-479,9 Elevado Gondomar 864 480-959,9 Muito elevado Gouveia 484 480-959,9 Muito elevado Grândola 355 240-479,9 Elevado Guarda 693 480-959,9 Muito elevado Guimarães 1814 ≥960 Extremamente elevado Horta 21 20-59,9 Idanha-a-Nova 211 120-239,9 Moderado Ílhavo 618 480-959,9 Muito elevado Lagoa 303 240-479,9 Elevado Lagoa (R.A Açores) 88 60-119,9 Lagos 342 240-479,9 Elevado Lajes das Flores 0 <20 Moderado Lajes dos Picos 0 <20 Moderado Lamego 775 480-959,9 Muito elevado Leiria 364 240-479,9 Elevado Lisboa 556 480-959,9 Muito elevado Loulé 207 120-239,9 Elevado Loures 520 480-959,9 Muito elevado Lourinhã 186 120-239,9 Moderado Lousã 460 240-479,9 Elevado Lousada 1531 ≥960 Extremamente elevado Mação 335 240-479,9 Elevado Macedo de Cavaleiros 971 ≥960 Extremamente elevado Machico 35 20-59,9 Madalena 17 <20 Mafra 354 240-479,9 Elevado Maia 740 480-959,9 Muito elevado Mangualde 232 240-479,9 Elevado Manteigas 599 480-959,9 Muito elevado Marco de Canaveses 932 480-959,9 Muito elevado Marinha Grande 325 240-479,9 Elevado Marvão 1398 ≥960 Extremamente elevado Matosinhos 735 480-959,9 Muito elevado Mealhada 382 240-479,9 Elevado Mêda 262 240-479,9 Elevado Melgaço 321 240-479,9 Elevado Mértola 262 240-479,9 Elevado Mesão Frio 252 240-479,9 Elevado Mira 473 240-479,9 Elevado Miranda do Corvo 960 ≥960 Extremamente elevado Miranda do Douro 893 480-959,9 Muito elevado Mirandela 625 480-959,9 Muito elevado Mogadouro 298 240-479,9 Elevado Moimenta da Beira 164 120-239,9 Moderado Moita 435 240-479,9 Elevado Monção 409 240-479,9 Elevado Monchique 265 240-479,9 Elevado Mondim de Basto 2030 ≥960 Extremamente elevado Monforte 134 120-239,9 Moderado Montalegre 467 240-479,9 Elevado Montemor-o-Novo 428 240-479,9 Elevado Montemor-o-Velho 456 240-479,9 Elevado Montijo 391 240-479,9 Elevado Mora 169 120-239,9 Moderado Mortágua 511 480-959,9 Muito elevado Moura 36 20-59,9 Mourão 694 480-959,9 Muito elevado Murça 732 480-959,9 Muito elevado Murtosa 652 480-959,9 Muito elevado Nazaré 226 120-239,9 Moderado Nelas 339 240-479,9 Elevado Nisa 1056 ≥960 Extremamente elevado Nordeste 41 20-59,9 Óbidos 169 120-239,9 Moderado Odemira 441 240-479,9 Elevado Odivelas 449 240-479,9 Elevado Oeiras 357 240-479,9 Elevado Oleiros 340 240-479,9 Elevado Olhão 171 120-239,9 Moderado Oliveira de Azeméis 926 480-959,9 Muito elevado Oliveira de Frades 121 120-239,9 Moderado Oliveira do Bairro 634 480-959,9 Muito elevado Oliveira do Hospital 244 240-479,9 Elevado Ourém 381 240-479,9 Elevado Ourique 130 120-239,9 Moderado Ovar 872 480-959,9 Muito elevado Paços de Ferreira 1107 ≥960 Extremamente elevado Palmela 308 240-479,9 Elevado Pampilhosa da Serra 793 480-959,9 Muito elevado Paredes 1076 ≥960 Extremamente elevado Paredes de Coura 234 120-239,9 Moderado Pedrógão Grande 117 60-119,9 Penacova 643 480-959,9 Muito elevado Penafiel 1151 ≥960 Extremamente elevado Penalva do Castelo 478 240-479,9 Elevado Penamacor 294 240-479,9 Elevado Penedono 386 240-479,9 Elevado Penela 408 240-479,9 Elevado Peniche 385 240-479,9 Elevado Peso da Régua 292 240-479,9 Elevado Pinhel 247 240-479,9 Elevado Pombal 338 240-479,9 Elevado Ponta Delgada 181 120-239,9 Moderado Ponta do Sol 35 20-59,9 Ponte da Barca 528 480-959,9 Muito elevado Ponte de Lima 641 480-959,9 Muito elevado Ponte de Sor 87 60-119,9 Portalegre 1200 ≥960 Extremamente elevado Portel 34 20-59,9 Portimão 328 240-479,9 Elevado Porto 765 480-959,9 Muito elevado Porto de Mós 232 120-239,9 Moderado Porto Moniz 85 60-119,9 Porto Santo <20 Póvoa do Lanhoso 1623 ≥960 Extremamente elevado Póvoa do Varzim 1620 ≥960 Extremamente elevado Povoação 574 480-959,9 Muito elevado Proença-a-Nova 178 120-239,9 Moderado Redondo 220 120-239,9 Moderado Reguengos de Monsaraz 379 240-479,9 Elevado Resende 424 240-479,9 Elevado Ribeira Brava 8 <20 Ribeira de Pena 100 60-119,9 Ribeira Grande 299 240-479,9 Elevado Rio Maior 707 480-959,9 Muito elevado Sabrosa 287 240-479,9 Elevado Sabugal 614 480-959,9 Muito elevado Salvaterra de Magos 211 120-239,9 Moderado Santa Comba Dão 239 120-239,9 Moderado Santa Cruz 80 60-119,9 Santa Cruz da Graciosa 71 60-119,9 Santa Cruz das Flores 0 <20 Santa Maria da Feira 1234 ≥960 Extremamente elevado Santa Marta de Penaguião 424 240-479,9 Elevado Santana 60 60-119,9 Santarém 397 240-479,9 Elevado Santiago do Cacém 142 120-239,9 Moderado Santo Tirso 1128 ≥960 Extremamente elevado São Brás de Alportel 106 120-239,9 Moderado São João da Pesqueira 1011 ≥960 Extremamente elevado São Pedro do Sul 299 240-479,9 Elevado São Roque do Pico 0 <20 São Vicente 39 20-59 Sardoal 508 480-959,9 Muito elevado Sátão 674 480-959,9 Muito elevado Seia 765 480-959,9 Muito elevado Seixal 455 240-479,9 Elevado Sernancelhe 74 60-119,9 Serpa 482 480-959,9 Muito elevado Sertã 213 120-239,9 Moderado Sesimbra 343 240-479,9 Elevado Setúbal 467 240-479,9 Elevado Sever do Vouga 335 240-479,9 Elevado Silves 213 120-239,9 Moderado Sines 423 240-479,9 Elevado Sintra 460 240-479,9 Elevado Sobral de Monte Agraço 394 240-479,9 Elevado Soure 561 480-959,9 Muito Elevado Sousel 68 60-119,9 Tábua 158 120-239,9 Moderado Tabuaço 83 60-119,9 Tarouca 500 480-959,9 Muito elevado Tavira 175 120-239,9 Moderado Terras de Bouro 456 240-479,9 Elevado Tomar 256 240-479,9 Elevado Tondela 205 120-239,9 Moderado Torre de Moncorvo 741 480-959,9 Muito elevado Torres Novas 321 240-479,9 Elevado Torres Vedras 514 480-959,9 Muito Elevado Trancoso 293 240-479,9 Elevado Trofa 1848 ≥960 Extremamente elevado Vagos 312 240-479,9 Elevado Vale de Cambra 867 480-959,9 Muito elevado Valença 963 ≥960 Extremamente elevado Valongo 931 480-959,9 Muito elevado Valpaços 1087 ≥960 Extremamente elevado Velas 20 20-59 Vendas Novas 44 20-59 Viana do Alentejo 78 60-119,9 Viana do Castelo 604 480-959,9 Muito elevado Vidigueira 127 120-239,9 Moderado Vieira do Minho 1224 ≥960 Extremamente elevado Vila da Praia da Vitória 164 120-239,9 Moderado Vila de Rei 30 20-59,9 Vila do Bispo 388 240-479,9 Elevado Vila do Conde 1383 ≥960 Extremamente elevado Vila do Porto 53 20-59,9 Vila Flor 132 120-239,9 Moderado Vila Franca de Xira 447 240-479,9 Elevado Vila Franca do Campo 90 60-119,9 Vila Nova da Barquinha 201 120-239,9 Moderado Vila Nova de Cerveira 281 240-479,9 Elevado Vila Nova de Famalicão 18789 ≥960 Extremamente elevado Vila Nova de Foz Côa 415 240-479,9 Elevado Vila Nova de Gaia 900 480-959,9 Muito elevado Vila Nova de Paiva 597 480-959,9 Muito elevado Vila Nova de Poiares 389 240-479,9 Elevado Vila Pouca de Aguiar 953 480-959,9 Muito elevado Vila Real 522 480-959,9 Muito elevado Vila Real de Santo António 107 60-119,9 Vila Velha de Rodão 0 <20 Moderado Vila Verde 944 480-959,9 Muito elevado Vila Viçosa 104 60-119,9 Vimioso 795 480-959,9 Muitolevado Vinhais 349 240-479,9 Elevado Viseu 441 240-479,9 Elevado Vizela 1088 ≥960 Extremamente elevado Vouzela 250 240-479,9 Moderado

Trinta e dois concelhos registaram mais de mil casos de infeção por 100 mil habitantes, segundo a taxa de incidência de casos acumulados nos últimos 14 dias divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), sendo que dois desses concelhos registam mesmo mais de dois mil casos.

VEJA TAMBÉM:

O boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) mostra, no capítulo da distribuição geográfica dos casos confirmados por concelho e com base na incidência cumulativa a 14 dias (de 19 de novembro a 2 de dezembro) que os concelhos de Mondim de Basto e Freixo de Espada a Cinta têm agora os valores mais elevados do país.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada”.

280_DGS_boletim_20201207 by TVI24 on Scribd