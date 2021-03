Portugal tem atualmente cinco concelhos em risco muito elevado de transmissão de covid-19. São eles Santa Cruz, Ponta do Sol, Machico, Funchal e Alcoutim. De referir que destes cinco municípios, os primeiros quatro são na Região Autónoma da Madeira, zona que tem atualmente uma maior incidência da doença, quando comparado com Portugal Continental.

Ainda assim, o concelho do Funchal registou uma melhoria face à semana passada, deixando de ser um concelho em risco extremamente elevado de transmissão.

Recorde-se que os concelhos em risco muito elevado de transmissão por covid-19 são aqueles que registam entre 480 e 959 casos por 100 mil habitantes.

Confira aqui toda a lista de concelhos e respetiva incidência.

O Governo estabeleceu como meta para prosseguir o desconfinamento uma incidência máxima de 240 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, algo que é cumprido pela maioria das autarquias portuguesas.

Há cerca de dois meses esta mesma lista apresentava quase todos os municípios no vermelho, com mais de 960 casos por 100 mil habitantes, naquela que foi a pior fase da pandemia em Portugal.

O boletim alerta, contudo, que os dados referentes à Região Autónoma da Madeira devem ser interpretados atendendo ao atraso entre o diagnóstico e a notificação verificado no período em análise, entre 3 e 16 de março.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada”.

O boletim revela ainda que 37 dos 308 concelhos portugueses tiveram zero casos de infeção neste período: Alter do Chão, Alvito, Angra do Heroísmo, Avis, Cabeceiras de Basto, Calheta (Açores), Carregal do Sal, Chamusca, Corvo, Ferreira do Zêzere, Freixo de Espada à Cinta, Horta, Lajes das Flores, Lajes do Pico, Mação, Madalena, Marvão, Mêda, Mesão Frio, Miranda do Douro, Monchique, Mora, Mourão, Oleiros, Penedono, Ribeira de Pena, Sabugal, Santa Cruz da Graciosa, Santa Cruz das Flores, Sousel, Terras de Bouro, Torre de Moncorvo, Velas, Vila Franca do Campo, Vila Nova de Poiares, Vila Velha de Ródão e Vinhais.