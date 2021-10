O concelho de Penedono tem uma incidência de 2.138 casos de covid-19 por 100 mil habitantes. Trata-se do único município acima do limite de 960 casos por 100 mil habitantes, encontrando-se no nível que o Governo definiu como extremamente elevado.

Seguem-se Alvito (810 casos por 100 mil habitantes), Campo Maior (911), Cuba (748) e Penamacor (847) como os concelhos onde a incidência está mais elevada.

Em sentido contrário, grande parte do país encontra-se abaixo do limiar de 240 casos por 100 mil habitantes, o limite máximo definido pelo Governo há vários meses. Veja a abaixo a incidência no seu concelho.