Um incêndio que deflagrou esta terça-feira de manhã numa habitação na localidade do Freixial, freguesia do Telhado, no concelho do Fundão, fez dois desalojados, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

Segundo a fonte, o alerta foi dado cerca das 11:35.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo já se encontrava em fase bastante avançada.

Segundo explicou a fonte, um dos residentes ainda sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital da Covilhã.

A casa acabou por ficar "sem condições de habitabilidade", mas os dois habitantes vão ser realojados numa casa da Câmara do Fundão, cujos serviços de Proteção Civil Municipal e de Ação Social estiveram no local.

Nas operações estiveram envolvidos os Bombeiros do Fundão, a ambulância do INEM, a GNR e a Proteção Civil Municipal, num total de 13 operacionais e cinco veículos.