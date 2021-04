Há 40 concelhos acima do limite dos 120 casos por 100 mil habitantes definido pelo Governo, segundo a tabela divulgada esta sexta-feira pela DGS. São menos três do que a semana passada.

No risco extremamente elevado, acima dos 960 casos por 100 mil habitantes, já não está nenhum concelho, sendo que há uma semana estavam aqui Odemira e Vila Franca do Campo.

Há dois concelhos no risco elevado, entre os 480 e os 959,9 casos por 100 mil habitantes: Cabeceiras de Basto e Odemira.

Aljezur, Coruche, Lagoa [Açores], Machico, Paredes, Porto Moniz, Resende, Ribeira Grande, Tábua, Tabuaço e Vila Franca do Campo têm entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes.

Entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes encontram-se os concelhos de Alijó, Alpiarça, Arganil, Batalha, Beja, Boticas, Carregal do Sal, Celorico de Basto, Cinfães, Fafe, Figueiró dos Vinhos, Funchal, Lagos, Lamego, Melgaço, Miranda do Douro, Oliveira do Hospital, Paços de Ferreira, Penafiel, Peniche, Peso da Régua, Ponte da Barca, Portimão, Póvoa de Lanhoso, Valongo, Vidigueira, Vila Real de Santo António.