Dirigentes do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) concentraram-se esta terça-feira em frente ao Hospital S. José, em Lisboa, para exigir “a resolução das injustiças” provocadas pela não contagem de pontos para efeitos de progressão na carreira dos enfermeiros.

Nós estamos aqui para entregar uma moção com o conteúdo de um abaixo-assinado que estava a ser recolhido no início do ano” e que já contava com “algumas centenas de assinaturas” com as reivindicações dos enfermeiros, disse aos jornalistas Isabel Barbosa, dirigente do SEP.