A circulação no IC2 junto a Condeixa-a-Nova mantém-se parcialmente cortada nesta terça-feira, mais de 24 horas após o despiste de um camião que transportava resinas.

Fonte do Destacamento de Trânsito de Coimbra da GNR disse à agência Lusa que, às 11:30, prosseguia no local a intervenção de limpeza do produto químico derramado na via após o despiste.

O acidente verificou-se na segunda-feira, cerca das 07:00, junto à localidade de Sangardão e implicou alterações ao trânsito no sentido sul-norte, que continua a ter de realizar-se por percursos alternativos indicados no local pela GNR.

Não resultaram feridos do acidente, que, no início, obrigou à intervenção de 16 operacionais apoiados por seis viaturas.