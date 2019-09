Um condutor atropelou um homem e uma mulher na última noite, em Vila Nova de Gaia, naquela que foi uma tentativa de homicídio, apurou a TVI junto de fonte policial.

O suspeito, cuja identidade é desconhecida, está em fuga.

As vítimas, de 40 e 53 anos, sofreram ferimentos nas pernas e no peito e tiveram de receber tratamento hospitalar, no Centro Hospitalar Gaia/Espinho, onde se deslocaram pelos próprios meios ao hospital.

Contactados pela PSP, o casal conseguiu identificar o condutor como sendo um cliente com o qual tiveram um desentendimento dentro do restaurante do qual são proprietários, em Gaia.