O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, admitiu esta terça-feira na conferência de imprensa de balanço da pandemia de Covid-19 em Portugal que os resultados da estratégia das autoridades sanitárias para a região de Lisboa e Vale do Tejo não se refletirá já nos próximos dias.

A grande maioria dos casos novos é na região de Lisboa", disse Lacerda Sales, frisando que está em curso um plano de testagem, operacionalizado pelo INEM, em várias dezenas de empresas da região da capital, nomeadamente na Azambuja. "Até ao final desta semana faremos um ponto de situação", acrescentou.

O secretário de Estado revelou ainda que durante o dia de ontem foram recolhidas 945 amostras em empresas para serem testadas e cerca de 2000 desde sábado passado.

Muitas das medidas tomadas agora só terão impacto dentro de duas semanas, temos de ser resilientes e manter o foco", sublinhou Lacerda Sales. "A responsabilidade individual é tão ou mais importante do que na fase do desconfinamento".

O secretário de Estado atualizou ainda o número de lares de idosos com casos atvos de Covid-19: são 293, um total de 11,6% do universo total das Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI).

Igualmente presente na conferência de imprensa, para além de Larcerda Sales e de Graça Freitas, esteve ainda Luís Meira, presidente do INEM, para dar conta do esforço de testagem do instituto. Sublinhando que se trata de um "processo muito complexo", Luís Meira explicou que o INEM está a testar trabalhadores de empresas de construção civil e funcionários de empresas de trabalho temporário.

Já a diretora-geral da Saúde, questionada sobre o regresso da Liga, voltou a apelar ao civismo, sublinhando que a retoma do futebol profissional "foi uma dura conquista" e que pode retroceder por um comportamento imprudente. Sobre os surtos na região de Lisboa, Graça Freitas diz que estão a ser feitos "anéis de contenção" aos focos que existem, uma "estratégia muito agressiva", e revelando que cerca de 4% dos testes feitos deram positivo para Covid-19.

Falando ainda sobre as cadeias de transmissão do vírus em Portugal, Graça Freitas revelou que na região Norte há transmissão comunitária do vírus, apesar de a incidência ser agora menor, na região Centro há pequenos focos localizados e na região de Lisboa há transmissão comunitária da Covid-19. Já no Alentejo e Algarve registam-se apenas pequenos focos e nos arquipélagos da Madeira e Açores regista-se apenas transmissão esporádica.