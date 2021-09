A Igreja católica sintoniza-se com o alívio das medidas anti-covid. Manuel Barbosa, porta-voz da Conferência Episcopal, anunciou o regresso das celebrações religiosas sem restrições, incluindo as exéquias cristãs e as procissões que até aqui estavam suspensas.

"Tendo em conta a situação atual da pandemia, continuaremos a realizar as nossas celebrações e atividades pastorais com os devidos cuidados sanitários e de segurança, quanto à higienização, uso de máscara e razoável distanciamento", disse, sem definir medidas exatas mas apelando ao bom senso.

A Igreja recomenda, então, que, "com os devidos cuidados e observância das normas", "sejam dignificadas as exéquias cristãs e se realizem as procissões e oturas atividades pastorais, como a catequese e outros encontros".